Regionali 2020, a Rifredi Fattori (TaS) presenta candidati e candidate di Firenze

Firenze, 10 agosto 2020. "Da quindici anni mi sposto solo con mezzi pubblici e, per quanto possibile, continuerò a usare treni e bus anche in questo mese di campagna elettorale. Voglio continuare a incontrare chi, per studio o per lavoro, è costretto alla vita pendolare e far sapere a queste persone, che si sacrificano spesso senza un servizio all'altezza, che con noi non avrebbero visto sperperare un miliardo per realizzare il "buco Foster" né per l'assurdità del sottoattraversamento TAV che ormai vogliono tutti, dal PD alla Lega passando per il M5S di governo nazionale" così Tommaso Fattori, candidato presidente per Toscana a Sinistra, dalla stazione Firenze Rifredi dalla quale ha scelto di presentare i candidati e le candidate della lista Toscana a Sinistra nella circoscrizione Firenze 1.

"Noi quei fondi li vorremmo dedicati a migliorare il trasporto pendolare - ha continuato Fattori - e le infrastrutture usate tutti i giorni da centinaia di migliaia di cittadini: orari di partenza e arrivo sicuri, una logica intermodale con il trasporto cittadino, l'elettrificazione delle linee ancora coi treni a gasolio e il raddoppio dei binari nelle zone oggi marginalizzate. Si tratta di opere utili da programmare immediatamente, per creare posti di lavoro già in autunno".

"Permettetemi da qui un cenno all'ultima di Nardella - ha concluso Fattori - che pensa di rilanciare Firenze aprendo la ZTL al traffico privato, facendoci tornare indietro agli anni '80 del secolo scorso. E' una scelta sbagliata che contiene un messaggio culturale devastante: la tutela della salute, dell'ambiente e dei monumenti non sono in contraddizione con un'economia sana. Sono l'unico futuro per la città di Firenze e l'intera Regione" ha concluso Fattori.

BIOGRAFIE CANDIDAT* TOSCANA A SINISTRA - CIRCOSCRIZIONE FIRENZE 1

(in ordine alfabetico)

Valentina Adduci

Avvocata fiorentina, militante di Rifondazione Comunista, da sempre impegnata nella tutela delle persone svantaggiate, volontaria dell'Associazione l'Altro Diritto per i detenuti di Sollicciano e IPM, è dal 2010 operatrice legale per richiedenti asilo e rifugiati in SPRAR e CAS.

Francesca Conti

46 anni, ricercatrice precaria presso l’Istituto degli Innocenti e attivista di Perunaltracittà, per cui dirige il giornale La città invisibile, è militante di Potere al popolo. Si occupa da tempo del contrasto alla svendita del patrimonio edilizio e monumentale fiorentino.

Flavio Coppola

docente e sindacalista COBAS, storico artista di strada che contribuì all'assegnazione degli spazi ai madonnari in Via Calimala a Firenze, è tra i promotori della proposta di Autorecupero col Movimento di Lotta per la Casa. Partecipa da anni alla Comunità diffusa di Mondeggi Bene Comune Fattoria senza Padroni.

Marcello Gostinelli

storico operaio della Bekaert (ex Pirelli) e rappresentante sindacale FIOM CGIL. Dopo la delocalizzazione della fabbrica in Romania, ha contribuito alla costruzione della Cooperativa Steelcoop Valdarno per far ripartire le attività.

Tommaso Grassi

fiorentino, 34 anni, lavora all'ufficio tecnico del Comune di Vernio in Provincia di Prato dopo anni da libero professionista nel turismo. Consigliere comunale a Firenze per 10 anni e candidato a sindaco contro Nardella nel 2014 per Firenze riparte a Sinistra, ha iniziato il suo attivismo politico con le battaglie contro l'inceneritore di Case Passerini e l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola.

Serena Jaff

Architetta fiorentina perfezionatasi tra Stati Uniti, Spagna e Inghilterra ha lavorato per lo studio David Chipperfield-UK, con progetti esposti alle Biennali di Venezia 2002 e 2004. E' specializzata in restauro e ristrutturazione. E' stata consigliera di circoscrizione per Sinistra Italiana.

Anna Pettini

Professore associato all'Università di Firenze e Presidente del corso di laurea in Scienze Politiche presso la Scuola "Cesare Alfieri", ha sviluppato la sua attività di ricerca sul rapporto tra etica ed economia e le misure multidimensionali del benessere. Coordina il Master di primo livello “DIGITAL TRASFORMATION. Progettare e gestire l'innovazione".

Paolo Sarti

Pediatra di famiglia, consigliere regionale uscente in commissione sanità, è autore di numerosi libri di sostegno alla genitorialità. Ha lavorato presso l'Istituto di Puericultura dell'Università di Firenze e ha insegnato nelle facoltà di Medicina e Psicologia. Presiede il tavolo regionale sulla legge 194.

