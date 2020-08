Rissa tra otto persone all'alba al parco delle Cascine

Rissa a Firenze al parco delle Cascine nella prima mattinata di oggi, lunedì 10 agosto. La polizia è intervenuta dopo che un passante ha segnalato una zuffa. Gli agenti hanno trovato otto persone, alcune delle quali con lievi ferite, che hanno tentato di allontanarsi alla vista delle volanti. Tutte erano di origini peruviane e di età compresa tra 21 e 55 anni. Le persone sono state identificate e rischiano una denuncia per rissa, qualora arrivassero conferme dalla videosorveglianza. Per sette, che erano in palese stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol, è subito scattata una sanzione per ubriachezza.