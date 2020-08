Rubati 50mila litri d'olio in un frantoio a Vinci

Sono stati rubati 50mila litri d'olio d'oliva in un frantoio a Vinci. Il furto, su cui indagano i carabinieri, è avvenuto nella notte scorsa nel comune dell'Empolese Valdelsa. La struttura non presenta segni di effrazione e non è scattato l'allarme, ma questa mattina (lunedì 10 agosto) un magazziniere si è reso conto della rapina e ha chiamato il 112.

I malviventi hanno usato i muletti del frantoio per caricare i pallet con la merce su altri mezzi che avevano a disposizione. I carabinieri stanno indagando anche con i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, in modo da avere ulteriori elementi da vagliare.