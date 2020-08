Sinstra Italiana Pistoia sostiene la Lista Sinistra Civica Ecologista

Alle prossime elezioni regionali è necessario il sostegno alla lista Sinistra Civica Ecologista che, all'interno della coalizione di centrosinistra, ha concordato con il candidato Presidente Eugenio Giani alcuni punti programmatici qualificanti su lavoro, sanità, scuola e casa, mantenendo una sua propria autonomia su altri aspetti irrinunciabili quali la contrarietà alla realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Peretola e la gestione ecosostenibile della politica energetica e dei rifiuti.

I motivi principali di questa scelta attengono, per un verso, alla necessità di impedire che la Toscana vada in mano ad una destra razzista e negatrice di fondamentali diritti umani e, per l'altro, all'utilità di garantire un solido orientamento progressista e di sinistra nel governo della Regione Toscana da parte della coalizione di centrosinistra.

Siamo consapevoli, infatti che il rischio di una svolta a destra sia particolarmente alto anche in ragione delle difficoltà sociali ed economiche determinate dalla pandemia covid-19, ancora non del tutto superata.

Se questa e, com'è, la sostanza dello scontro politico in atto oggi, in Toscana, come altrove in Italia e fuori d'Italia, non ci possiamo né dobbiamo sottrarci e rifugiarci su sponde minoritarie e identitarie. Prima di tutto dobbiamo garantire un futuro di civiltà e di democrazia, per costruire, poi, su questa base una strategia di avanzamento e di progresso di più ampio respiro.

Con questo spirito abbiamo costruito da molti mesi le condizioni per una lista di sinistra, civica ed ecologista , portando contributi in termini di impegno personale e di contenuti programmatici con particolare attenzione ad alcune questioni locali quali il vivaismo e il rapporto tra ambiente e salute, i servizi socio-sanitari territoriali, la scuola, la salvaguardia del Padule di Fucecchio e del suo Centro di ricerca, il No alla terza corsia A11 da Prato est a Lucca, il futuro delle Terme e di tutte le opportunità di lavoro della nostra provincia, la tutela del patrimonio storico e culturale dell'ex ospedale del Ceppo e delle Ville Sbertoli.

Fonte: Ufficio Stampa