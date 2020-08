Sostegno al commercio, Confesercenti: "Il Comune ha fatto molto. Obiettivo raggiunto"

"Approvata nello scorso consiglio comunale la manovra economica del Comune di Empoli a sostegno delle imprese e dei cittadini in totale 600.000 euro di taglio alle tasse sul 2020 e ai tributi su rifiuti, suolo pubblico, imu e imposta pubblicità. Particolare attenzione agli ambulanti dei mercati, bar, ristoranti, e pubblici esercizi e coloro che pagano l'affitto sul fondo commerciale. Sottolineiamo ancora una volta la sensibilità dell'amministrazione comunale verso il mondo del commercio e della ristorazione – Dichiara Gianluca D’Alessio, responsabile confesercenti di area - ora più che mai serve la massima attenzione su tutti i fronti. Qualche tempo fa abbiamo partecipato ad un altro importante appuntamento, fortemente voluto da confesercenti e associazione centro storico, per definire le richieste di contributo per i danni dell'alluvione del 2019 In questi giorni invece è stata la volta della parte tecnica della manovra economica. Sono stati infatti definiti insieme agli uffici modalità e procedure, che metteremo a disposizione dei nostri soci e delle imprese che ne avranno bisogno. In questo momento sono molteplici le necessità di intervento: rifiuti, utenze affitti.

Il risultato ottenuto è il frutto di una continua e molto proficua interlocuzione con la giunta Barnini. Molte di queste idee le abbiamo proposte già durante la nostra iniziativa del primo maggio "Salviamo il lavoro", dove i dati in nostro possesso delineavano una situazione molto preoccupante. Purtroppo la situazione attuale rimane critica, i saldi estivi stanno andando a rilento mentre i bar accusano il colpo dello smart working e del consueto esodo estivo. Dobbiamo concentrare tutte le nostre energie nel periodo che ci porterà alla fine dell'anno. Da settembre sarà necessario porre ancora maggiore attenzione al delicato equilibrio su cui si destreggiano le nostre imprese. Se da un lato ci stiamo impegnando per una nuova programmazione di interventi ed iniziative, dall'altro sarà necessario accompagnare e sostenere in maniera costante le nostre imprese. Il Comune ha fatto molto, la nostra associazione si sta impegnando al massimo. Ci aspettiamo anche, come sembra, interventi importanti anche dallo stato con il DL agosto".