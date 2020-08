Truffa online in Valdarno, denunciata una coppia

Un uomo e una donna, ambedue con precedenti, sono stati denunciati per truffa online a Montevarchi. Avevano messo un falso annuncio per la vendita di una fotocamera di ultima generazione a prezzi vantaggiosi sul Market Place di Facebook. Una vittima ha pagato ben 559 euro per l'oggetto, accreditando i soldi sulla carta ricaricabile intestata alla donna. Corrisposto il denaro, la coppia è svanita. L'acquirente della fotocamera ha sporto denuncia ai carabinieri che, dopo attenta indagine, hanno individuato e denunciato i colpevoli.