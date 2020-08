Tenta furto in un supermercato a Siena, nei guai 19enne

Ha tentato il furto in un supermercato di Siena, per questo una 19enne è stata denunciata. Il fatto è avvenuto domenica 9 agosto nell'immediata periferia della città del Palio. L'addetto alla sorveglianza ha notato la giovane che, oltre a mettere merce nel carrello, si infilava in borsa alcuni prodotti, per un valore di 50 euro circa. All'uscita il cassiere l'ha fermata e le ha preso la borsa con all'interno la merce rubata, mentre la giovane stava fuggendo verso un suv, allontanandosi. La polizia è intervenuta e ha iniziato le indagini ma la 19enne è tornata al supermercato chiedendo la restituzione della borsa. Gli agenti l'hanno quindi identificata e denunciata.