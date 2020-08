Carmignano, il servizio delle farmacie garantito anche a Ferragosto

Le farmacie del territorio mediceo garantiscono per tutto il mese di agosto il proprio fondamentale servizio, restando aperte a turno anche per i giorni festivi, Ferragosto compreso. Persone anziane o malate potrebbero però avere difficoltà a spostarsi da una frazione all'altra del comune, quando non è di turno la farmacia vicina a casa. Per questo motivo, le associazioni di protezione civile si rendono disponibili per persone anziane o malate che non dispongono di una rete familiare a proprio supporto. Sarà sufficiente chiamare le associazioni, che consegneranno i medicinali a domicilio. Ecco i contatti:

Misericordia di Carmignano: 055.8712206

Misericordia di Seano: 055.870 6777

Assistenza Medicea di Comeana: 055.8710003

"Anche nei giorni festivi di agosto - afferma il sindaco Edoardo Prestanti - viene garantito il servizio pubblico delle farmacie per l'area medicea. Le farmacie presenti sul territorio comunale e quelle presenti sull'attiguo territorio di Poggio a Caiano si alternano nei giorni di chiusura in modo da non far mai mancare un servizio fondamentale. Come già fatto durante il periodo di emergenza Covid, inoltre, abbiamo attivato la protezione civile per offrire a persone anziane o malate un supporto ulteriore. Grazie ai volontari delle associazioni, anche chi non è autonomo o non può spostarsi in altre frazioni del Comune, avrà sempre la possibilità di reperire i medicinali di cui ha bisogno".

Di seguito gli orari per tutto agosto delle farmacie del territorio:

Farmacia di Carmignano (Piazza Vittorio Emanuele, 33):

-Lun-Ven h 8.30-13 / 16-20

-Sab h 8.30-13

-Domenica chiusa

Farmacia di Comeana (Via Machiavelli, 9):

-Lun-Ven h 8.30-13 / 15.30-20

-Sab h 8.30-13.

-Domenica chiusa

Turno festivo: SABATO 22 agosto h 16-20 DOMENICA 23 agosto h 9-13 / 16-20

CHIUSURA FERIE 8-21 agosto Farmacia Comunale di Seano (Via Lame, 3):

-Lun-Ven h 8.30-13 / 16-20

-Sab h 8.30-13

-Domenica chiusa

CHIUSURA FERIE 10-23 AGOSTO Farmacia di Seano (Via Fratelli Cervi, 18):

-Lun-Ven h 8.30-13 / 15.30-20

-Sab h 8.30-13.

-Domenica chiusa

Turno festivo: SABATO 29 agosto h 16-20 e DOMENICA 30 agosto h 9-13 / 16-20

CHIUSURA FERIE 10-16 agosto Farmacia di Poggio a Caiano (Via Carmignanese, 73):

-Lun-Ven h 8.30-13 / 15.30-19.30

-Sab h 8.30-13

-Domenica chiusa

CHIUSURA FERIE 14-22 agosto Farmacia di Poggio a Caiano (Via Risorgimento, 30):

-Lun-Ven h 8.30-13 / 16-20

-Sab h 9-13

-Domenica chiusa

Turno festivo: SABATO 15 e DOMENICA 16 agosto h 9-12.30 / 16-19.30 Farmacia Comunale di Poggetto (Via Monticello):

-Lun-Ven h 9-20

-Sab h 9-20

-Domenica chiusa

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa