Colpisce la moglie e le impedisce di chiamare aiuto, denunciato

Ha colpito la moglie e, quando lei ha cercato di chiamare il 113, lui le ha sbarrato la porta di camera impedendole di chiedere soccorso. Un 44enne è stato denunciato a Lucca per lesioni e sequestro di persona. I fatti risalgono a circa una settimana fa: la coppia, in fase di separazione, ha litigato di ritorno da una cena. I due sono venuti alle mani, l'uomo ha spinto con violenza la donna sul letto e poi le ha impedito di chiamare i soccorsi. Una volta giunta la volante, la donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti e l’uomo è stato denunciato per lesioni e sequestro di persona. Nei suoi confronti, il GIP ha emesso ieri l’ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla parte offesa.