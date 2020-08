Prenotalibro di Unicoop Firenze, acquistato mezzo milione di testi

Tendenza simile allo scorso anno, ma ordini partiti più tardi a causa delle incertezze per il prossimo anno scolastico, della comunicazione posticipata da parte di alcune scuole delle liste dei libri adottati e delle difficoltà economiche che coinvolgono molte famiglie toscane. Proprio per venire incontro alle esigenze di soci e clienti, quest’anno lo sconto del 15% sui testi scolastici per medie e superiori, che diventa il 5% sui testi universitari, viene scalato immediatamente dal costo del libro.

Rispetto allo scorso anno, infatti, la normativa nazionale è cambiata: la nuova Legge sull’editoria (n.15 del 13/2/2020) non consente di fare sconti superiori al 5% sui libri di narrativa, saggistica e di vario genere, e al 15% sui testi scolastici. Questo vale anche per i soci e tutti i rivenditori di libri.

Anche per il 2020 Prenotalibro, il servizio di Unicoop Firenze che permette di prenotare i testi scolastici ed universitari sul web e di ritirarli nei punti vendita andando a fare la spesa, resta una delle opzioni preferite per l’acquisto dei libri per la scuola. Prenotalibro, oltre alla comodità di poter ritirare i libri – su richiesta anche copertinati, pronti per essere infilati nello zaino - andando a fare la spesa, premia il socio con la convenienza dello sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina e con punti aggiuntivi - 250 punti per carta Socio, indipendentemente dal numero di ordini effettuati; 500 punti pagando almeno una volta con la carta Spesa In. Inoltre ogni 15 euro di spesa sui libri di testo scolastici, il socio riceve un buono da consegnare alla scuola, che permetterà di accedere ai premi di Coopperlascuola.

La promozione sui testi scolastici dura fino al 30 novembre 2020.

Il meccanismo dell’ordinazione sul web è facile: da prenotalibro.piuscelta.it basta selezionare provincia, scuola e classe per trovare la lista dei libri adottati per il nuovo anno scolastico, se la lista non è stata comunicata, si può procedere con la ricerca testo per testo. I libri si prenotano online, da casa e quando arrivano in negozio il socio viene avvisato con un sms. Gli ordini si possono ritirare nei 35 punti vendita Unicoop Firenze che offrono questo servizio (qui https://prenotalibro.piuscelta.it/mappapdv la lista).

Dal 2017 Prenotalibro per i testi scolastici ha avuto un andamento molto positivo, con un aumento a due cifre registrato dal 2017 al 2018 e una tendenza con il segno più anche la scorsa estate. Al momento gli ordini ricevuti questa estate sono sostanzialmente in linea con l’anno scorso, un buon risultato dato il contesto di incertezza.

Su Prenotalibro, inoltre, sono disponibili 300mila titoli non scolastici, con una selezione particolarmente attenta delle novità e spazio ai generi più estivi, dai thriller ai gialli fino alla narrativa “rosa”. I titoli più richiesti inoltre si trovano fisicamente negli Angoli dei libri dei punti vendita Coop.Fi.

Questi i punti di vendita dove si possono ritirare i testi scolastici prenotati con Prenotalibro:

FIRENZE

Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli Sanzio, Figline Valdarno, Firenze Piazza Leopoldo, Firenze Gavinana, Firenze Novoli, Firenze Ponte a Greve, Firenze Carlo del Prete, Firenze Le Piagge, Fucecchio, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano, Sesto Fiorentino

LUCCA

Lucca, Lucca Est

PISA

Cascina, Pisa Cisanello, Pisa Porta a mare, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Volterra

SIENA

Poggibonsi, Siena Paradiso

AREZZO

Arezzo, Sansepolcro, Montevarchi

PISTOIA

Agliana, Montecatini, Pistoia

PRATO

Montemurlo, Prato Pleiadi

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa