Tesserini venatori, distribuzione nel Comune di Livorno

I tesserini venatori per la stagione di caccia 2020/2021 saranno in distribuzione nel periodo che va dal 18 agosto al 14 settembre.

Sia il servizio di consegna dei nuovi tesserini sia il servizio di ritiro dei tesserini della precedente stagione venatoria sono riservati ai residenti nel Comune di Livorno.

I cacciatori che hanno preso la residenza a Livorno dopo l’inizio della precedente stagione venatoria (e che quindi avevano ottenuto il rilascio del tesserino da un altro Comune) devono riconsegnare il vecchio tesserino al Comune che lo aveva rilasciato. Anche il nuovo tesserino sarà rilasciato dal Comune di provenienza.

Le modalità di distribuzione

· I tesserini precompilati (per i cacciatori che avevano già un tesserino e che avevano pagato l’ATC) saranno distribuiti presso lo Sportello Servizi al Cittadino Area Nord (in piazza Saragat 1) il mercoledì e venerdì mattina in orario 9-13 con un massimo di 85 tesserini rilasciati al giorno, seguendo l'ordine di arrivo dei richiedenti; il martedì e giovedì pomeriggio in orario 15.30-17.30 con un massimo di 45 tesserini rilasciati al giorno, in base all'ordine di arrivo dei richiedenti. È possibile il ritiro con delega scritta, fino ad un massimo di 5 tesserini ritirati a persona al giorno.

Per evitare la fila, si consiglia ai cacciatori non interessati alla preapertura della stagione venatoria di ritirare il tesserino dopo la data di preapertura.

· I tesserini “in bianco” (riservati ai cacciatori che non hanno mai avuto il tesserino, ai cacciatori che nella precedente stagione venatoria non hanno pagato l'ATC e ai cacciatori per i quali, per diversi motivi, non siano pervenuti al Comune i tesserini prestampati) saranno consegnati presso l’ufficio Gestione e Manutenzione del Verde, in viale Carducci 4 il martedì e giovedì mattina, in orario 9-12.

Si ricorda ai cacciatori che per il ritiro dei tesserini (oltre ad essere residenti nel Comune di Livorno) occorre:

· porto d’armi valido e tesserino giallo;

· le ricevute di pagamento della tassa governativa e della tassa regionale;

· la ricevuta dell’avvenuta consegna del tesserino della precedente stagione venatoria (o il tesserino della precedente stagione venatoria se non ancora riconsegnato);

· il codice fiscale (solo per i nuovi cacciatori).

In caso di furto o smarrimento del tesserino e/o dell’allegato alla licenza di caccia, l’ufficio Gestione Verde rilascerà il nuovo tesserino venatorio e/o l’allegato dietro presentazione di una denuncia di smarrimento.

Per qualsiasi chiarimento contattare l’ufficio Gestione e Manutenzione del Verde al numero 0586 824751.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa