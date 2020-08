Tutto pronto per il Settembre Quarratino, il programma 2020

Musica, cultura, sport, enogastronomia, solidarietà: è pronto il programma del Settembre Quarratino 2020 che, pur risentendo delle limitazioni imposte dalle disposizioni anti-covid, offrirà anche quest’anno un ricco calendario di appuntamenti, tutti ad ingresso libero.

La gratuità dell’offerta culturale è stata infatti anche quest’anno una scelta irrinunciabile per l’Amministrazione comunale Quarratina.

Dopo l’apertura del Luna Park il 27 agosto nelle piazze Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, ad inaugurare il programma musicale del Settembre sarà il concerto (anch’esso, come tutti, ad ingresso gratuito, ma su prenotazione) di Bobo Rondelli con “Giù la maschera”, venerdì 28 agosto alle ore 21.30 nel Prato dei ciclamini della Villa Medicea La Magia.

Sabato 29 agosto alle 19.00 presso lo Spazio La Civetta sarà inaugurata l’opera “Grazie Sant’Jacopo” dell’artista del legno Diego Sarti, dedicata al personale dell’ospedale pistoiese impegnato nelle cure contro il covid. La sera di sabato avranno inizio alle 21.30 le iniziative sul palco centrale di piazza Risorgimento (quest’anno di dimensioni più contenute rispetto a quelle degli anni passati) con il concerto di Lenny Jay “Michael Jackson tribute artist”.

Domenica 30 agosto il palco ospiterà il concerto di Sergio Mascagni e nel corso della serata l’Amministrazione Comunale consegnerà a Croce Rossa, Misericordia e Vab, un attestato di riconoscimento per il loro impegno durante l’emergenza epidemiologica Covid – 19. Lunedì 31 agosto saranno i Metrò Live Band ad esibirsi in piazza Risorgimento.

Martedì 1 settembre, giorno del patrono di Quarrata, non ci potrà essere la tradizionale fiera del bestiame in ragione delle disposizioni anti-covid, ma vi saranno comunque numerose iniziative. Alle ore 11.00 in piazza Risorgimento, è prevista la cerimonia di inaugurazione della bandiera cittadina, alla presenza delle autorità e dell’artista Marcello Scuffi, autore del bozzetto della bandiera; dopo i saluti del Sindaco, ci sarà l’alzabandiera a cura del Gruppo Alpini di Quarrata, l’accompagnamento musicale della Filarmonica Giuseppe Verdi e sarà inoltre sarà consegnata la miniatura della bandiera a tutti i cittadini presenti. La cerimonia si concluderà con il volo delle colombe, simbolo di Pace. Il programma del primo settembre prevede inoltre alle 18 l’apertura della “Fiera del Gusto alla scoperta delle eccellenze del territorio” in piazza Agenore Fabbri, un percorso enogastronomico con degustazione e vendita di prodotti del territorio, promosso dal Comune di Quarrata in collaborazione con Slow Food Pistoia. La sera, alle 21, in piazza Risorgimento ci sarà il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi e dalle 22.45 alle 23.30 la tombola dell’Avis. Alle 23.30 si svolgerà lo spettacolo pirotecnico (per le disposizioni anti-Covid19 non sarà possibile assistervi, come di consueto, dallo stadio comunale).

Piazza Risorgimento sarà il teatro dei principali appuntamenti dei giorni successivi, tutti a partire dalle 21.30: mercoledì 2 settembre, ci sarà Pianeta Zero in concerto “Renato Zero tribute Band”, giovedì 3 settembre si esibirà Greg (del noto duo Lillo e Greg) & The Rockin Revenge, in concerto, venerdì 4 settembre suoneranno gli Apple Pies con “Celebrating The Beatles”. Questi tre appuntamenti, insieme al concerto di Lenny Jay del 29 agosto, sono promossi dal Comune in collaborazione con Tony De Angelis Eventi.

Sabato 5 settembre dalle 18 alle 24, è previsto un nuovo appuntamento con la gastronomia locale in piazza Agenore Fabbri con “Un gusto geniale. Alla scoperta del Montalbano”, promosso dal Comune di Quarrata in collaborazione con La strada dell’olio e del vino del Montalbano. La sera, in piazza Risorgimento si terrà l’incontro dal titolo “ E’ urgente un governo mondiale per l’inclusione”, nell’ambito della 27° marcia della Giustizia, con Antonietta Potente, Gherardo Colombo, don Luigi Ciotti, Mohamed Ba. L’incontro sarà anticipato e seguito dalla musica della Route 66.

Domenica 6 settembre alle 18 alla Villa Medicea La Magia saranno inaugurati il restauro e l’installazione delle tre sculture “Tritoni” di Paolo Monaccorti, facenti parte del patrimonio della Villa, recuperate grazie anche al contributo della Fondazione Caript. Alle 21.30, in piazza Risorgimento, si terrà la sfilata di moda dei negozi di Quarrata.

Infine, sabato 12 settembre, alle 21.30 nel Prato dei ciclamini della Villa medicea La Magia si terrà il concerto (gratuito, su prenotazione) di Dente, nome d’arte di Giuseppe Peveri, cantautore e musicista esponente di spicco della scena indie pop italiana.

Tante altre le iniziative in calendario, tra appuntamenti sportivi, feste per i nuovi nati e nozze d’oro, concorsi letterari e raduni di auto, presentazioni di libri ed iniziative di solidarietà. Il programma completo è sul sito istituzionale del Comune di Quarrata: https://bit.ly/2ChMhSv

Fonte: Ufficio stampa