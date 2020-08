Anche Bocci (Cdx) ha preso il bonus Inps: "Ma per darlo in beneficenza"

C'è anche Ubaldo Bocci tra coloro che hanno chiesto e percepito il bonus Inps per i professionisti in difficoltà. Bocci, coordinatore del centrodestra a Firenze, poco più di un anno fa ha sfidato Dario Nardella per la carica di sindaco di Firenze. Ex dirigente Azimut, figura nella lista di coloro che hanno ricevuto i seicento euro e di cui si discute molto in questi giorni.

Ai giornali locali però Bocci ha spiegato di non avere problemi di finanze ma di aver preso i soldi per "dimostrare che il governo stava sbagliando non dando soldi ad hoc per disabili e tossicodipendenti". Inoltre Bocci ha detto di aver "dato tutto in beneficenza".

"Si trattava di denari a pioggia, il commercialista mi disse che potevo averli anche io. Erano dati in modo sbagliatissimo, senza distinguere reddito o posizione. Pensai di richiederli per donarli in beneficenza. Ho i bonifici che lo testimoniano" ha detto Bocci.