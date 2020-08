Use, confermato il preparatore Diego Alpi

È ormai un punto fisso dello staff tecnico dell'Use Empoli ed anche il prossimo anno sarà così. Per l’ottava stagione consecutiva, il preparatore fisico sarà infatti Diego Alpi il cui ruolo, come sempre, sarà a tutto tondo. Diego seguirà infatti sia le prime squadre maschile e femminile, sia il settore giovanile ed è inutile aggiungere che il suo ruolo è fondamentale per il lavoro in palestra. Un’importante e graditissima conferma.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa