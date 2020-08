Abc, conferme in blocco per la Promozione femminile

Come l’Abc Solettificio Manetti, anche la prima squadra femminile targata Basket Castelfiorentino è ormai proiettata a settembre e alla ripresa dell’attività, pur tra le molte incognite che riguardano la ripartenza dei campionati, compreso quello di Promozione.

Tanti i punti fermi: la riconferma in blocco, infatti, riguarda l’intero team, a partire dagli allenatori per arrivare a tutte le ragazze protagoniste della scorsa stagione.

Confermatissima, dunque, la squadra tecnica formata da coach Lorenzo Volterrani e dal vice coach Fabrizio Iserani, e insieme a loro confermato l’intero roster che sarà dunque così composto: Nicol Banchelli ’99, Matilde Barberi ’00, Bianca Andries ’99, Costanza Giuntini ’98 (playmaker), Giulia Lucchesi ’86, Cristina Fanelli ’89, Martina Cinali ’89, Valeria Masi ’94, Giada Ferradini ’99, Aleida Ulivieri ’99, Elisa De Felice ’99 (guardie), Martina Ferri ’76, Erica Ulivieri ’89, Dalila Manetti ’87, Asia Bongini ’98, Chiara Baldinotti ’98, Rachele Tortorelli ’98 (ali).

“Abbiamo davvero tanta voglia di ripartire – commenta coach Volterrani – l’interruzione forzata della scorsa stagione, arrivata peraltro nel momento in cui eravamo al top della forma, ci ha lasciato con la sensazione di avere qualcosa in sospeso da portare a termine. L’entusiasmo e le motivazioni sono tante, come hanno dimostrato anche gli allenamenti estivi e, seppur tra le tante incognite riguardo a modalità e tempi di ripresa dei campionati, non vediamo l’ora di tornare ad allenarci tutte insieme. Sono felice – prosegue – di avere ancora al mio fianco Fabrizio Iserani, con cui ormai abbiamo formato una squadra davvero compatta. Così come sono felice della riconferma in blocco di tutte le ragazze, a dimostrazione del gran gruppo che si è creato e su cui noi crediamo tanto. Al momento, come tutti, siamo in attesa di indicazioni dall’alto – conclude – ma è certo che abbiamo grandi aspettative per la prossima stagione e tanta voglia di rimetterci in gioco”.

Ancora da definire la data del raduno che sarà decisa nei prossimi giorni anche sulla base delle indicazioni che giungeranno dalla Fip circa la data di inizio dei campionati.

Fonte: Abc - Ufficio stampa