Aggressione di notte in piazza Cavalieri a Pisa, un arresto: i complici riescono a fuggire

La notte scorsa, a Pisa, un uomo indiano è stato aggredito nei pressi di piazza dei Cavalieri a Pisa da tre persone che lo hanno scaraventato a terra, strappandogli di mano il cellulare. Le grida della vittima hanno subito attirato l'attenzione di una volante, che era in zona, e che una volta sul posto ha fermato e arrestato uno dei 3 aggressori. L'uomo, 27enne senegalese, pregiudicato per spaccio e reati contro il patrimonio, è stato trasferito in carcere con l'accusa di rapina. Con sé il 27enne aveva ancora il cellulare della vittima.

Gli altri due complici, probabilmente suoi connazionali, sono riusciti a scappare poco prima dell'arrivo della polizia. Secondo la questura i tre farebbero parte di un gruppo di almeno 6 o 7 senegalesi autori di diversi episodi avvenuti durante la notte nel centro storico pisano, responsabili anche del danneggiamento di due telecamere di videosorveglianza urbana.