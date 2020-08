l Comune di Capraia e Limite informa che è stata approvata e pubblicata la graduatoria provvisoria delle domande "Pacchetto Scuola" per l’anno scolastico 2020/2021. La graduatoria provvisoria è visibile online in quanto pubblicata all'albo online e sul sito www.comune.capraia-e-limite. fi.it . Fino al 22 agosto è possibile per gli interessati presentare ricorso.