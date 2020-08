Chiusa via San Bartolo a Cintoa, carreggiata da ripulire dopo l'incendio

Intorno alle 12 è stata nuovamente chiusa di via San Bartolo fra via Simone Martini e via Santa Berta. Il provvedimento si è reso necessario perché la ditta impegnata nelle operazioni di bonifica dopo l’incendio di ieri (Qui la notizia) ha sversato sostanze oleose in carreggiata.

La circolazione è quindi diventata pericolosa tanto da dover chiudere il tratto (deroga per i frontisti) in attesa che sia effettuata una pulizia approfondita.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa