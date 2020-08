Coronavirus, 9 nuovi casi nell'Aretino: 7 sono di rientro dall'estero

Oggi nel territorio Aretino sono stati registrati 9 nuovi casi positivi al Coronavirus. Sette tra questi sono di rientro dall'estero tra cui due giovanissimi tornati da una vacanza a Corfù. Questi ultimi, un 19enne e una 18enne di Laterina Pergine si trovano già in isolamento.

Tra gli altri nuovi casi si trovano una 17enne di Sansepolcro, rientrata dalla Romania e adesso in isolamento domiciliare, una 32enne e un 40enne di Bucine, di ritorno dall'India e un 40enne reduce da un viaggio in Romania. Altri due casi riguardano un 53enne di Pesaro e attualmente a Cortona e una 30enne di Cortona, originaria di Milano, entrambi in isolamento.

In considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, il Dipartimento di Prevenzione ha incrementato l'attività di tracciamento dei contatti stretti rilevando 11 contatti con positivi, immediatamente posti in isolamento e sui quali è stato effettuato il tampone con risultati in arrivo.