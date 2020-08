Coronavirus, 11 nuovi casi nell'area Asl centro: 3 nell'empolese, uno a Santa Croce sull'Arno

Sono 11 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso. Di seguito il dettaglio.

9 casi in provincia di Firenze, di cui 3 in zona empolese

Firenze:4

Scandicci: 1

Sesto Fiorentino: 1

3 casi in zona empolese

Cerreto Guidi: 1

Montelupo Fiorentino: 1

Vinci: 1

1 caso in provincia di Pisa

Santa Croce sull'Arno: 1

1 caso in provincia di Pistoia

Pistoia: 1

Un caso a Santa Croce sull'Arno, sindaco Giulia Deidda: "Non prendiamo alla leggera la notizia"

Il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidda, commenta e informa i cittadini tramite un post sui social la notizia del nuovo caso positivo nel territorio comunale.

"Purtroppo Santa Croce sull'Arno registra un nuovo caso di Covid-19. Fortunatamente è soltanto uno. Abbiamo anche notizia di alcuni isolamenti volontari, ma posso dirvi che non si tratta di un focolaio sviluppatosi a Santa Croce sull'Arno.

Anche se attualmente le persone coinvolte non hanno sintomi che preoccupano, non possiamo certo prendere alla leggera questa notizia. Prego tutte e tutti coloro che si trovano attualmente in zone di villeggiatura dove si sono registrati dei casi di sottoporsi al tampone prima possibile, in modo da non provocare una propagazione dei contagi. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore o nei prossimi giorni se ci saranno novità".