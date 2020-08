Coronavirus, salgono a 15 i casi nell'Aretino di rientro da Corfù

Continuano i casi positivi di Covid-19 di rientro dall'estero. Altri due casi sono stati registrati da persone rientrate da Corfù in provincia di Arezzo. Si tratta di un ventenne di Cavriglia e di una 18enne di Monte San Savino. I due erano nell'isola greca, ma in gruppi diversi. Sono così 15 in totale i positivi rientrati da Corfù nell'Aretino. Anche una 18enne di Colle di val d'Elsa sarebbe ritornata dall'isola greca ed è risultata positiva: è stata messa in isolamento.

Sempre nella provincia di Arezzo si registrano poi quattro casi tra cui quello di un 36enne di Castiglion Fiorentino rientrato dalla Francia, un 29enne di Poppi rientrato dall'Albania e una 38enne rientrata dalla Romania.

I casi individuati sono tutti paucisintomatici o asintomatici e osservano la misura della quarantena al proprio domicilio. Il dipartimento di prevenzione della Asl Toscana sud ovest ha incrementato l'attività di tracciamento dei contatti stretti. Complessivamente sono stati rintracciati 17 contatti, i quali stati immediatamente già posti in isolamento dove non erano già. Sono asintomatici, tutti sono stati sottoposti a tampone in attesa dei risultati.