Ex bar a Novoli, Marcheschi (FdI): "Sigillare la struttura divenuta luogo di spaccio"

"Il sopralluogo che ho effettuato in via di Novoli, davanti al Palazzo della Regione Toscana, mi ha messo di fronte ad uno spaccato di quotidiano degrado cittadino. L’ex bar Baraka chiuso da un anno e mezzo è diventato luogo di spaccio e bivacco. Fra i negozi e sotto gli appartamenti, un’indecorosa schifezza. La veranda del locale è stata facilmente aperta dall’esterno ed è ormai utilizzata regolarmente come covo da sbandati e tossicodipendenti. Bottiglie di birra, materassi, coperte, feci, urina, siringhe: è lo scenario agghiacciante che si presenta a chiunque, passeggiando sul marciapiede -denuncia il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Non è pensabile tollerare ancora che, nonostante sia già stato più volte segnalato alle autorità comunali, ci sia un tale degrado sotto le case dove abitano famiglie con bambini e anziani. Insieme ai consiglieri del Quartiere 5 Matteo Chelli (Lega) e Angela Sirello (Fdi), ho preso carta e penna e ho scritto ad Asl ed Ufficio d’Igiene pubblica perché urge un rapido intervento di bonifica, la struttura deve essere poi sigillata perché adiacente ad un tabaccaio, un ristorante-pizzeria oltre all’entrata di un condominio. I residenti sono costretti a gettare secchiate d’acqua per alleviare l’odore nauseabondo proveniente da quella che è ormai diventata terra di nessuno. Vi sono stati ricavati giacigli di fortuna per la notte con rischi di incendi, tra l’altro, perché la corrente elettrica è ancora allacciata, un luogo pieno di escrementi e un orinatoio allo stesso tempo dove l’aria è irrespirabile e dove è alto il rischio di infezioni”.

Fonte: Ufficio stampa