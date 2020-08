Furti in otto garage di un condominio a Sesto Fiorentino: uno dei ladri viene sorpreso e arrestato

Hanno forzato i bandoni di 8 garage di un condominio di Sesto Fiorentino, in piazza dei Macchiaioli, portando via diversi oggetti tra cui biciclette, una delle quali di ingente valore. Uno dei condomini, però, ha sorpreso uno dei ladri e lo ha fatto arrestare. Si tratta di un 29enne, già noto alle forze dell'ordine: è stato arrestato per furto aggravato in concorso. L'uomo, originario del Marocco, aveva con sé numerosi attrezzi da scasso, tra cui un flessibile. I complici, invece, sono riusciti a fuggire facendo perdere le tracce di sé.