Grande successo per il Festival Amedeo Bassi a Montespertoli

Chiusa in positivo l'undicesima edizione del Festival Amedeo Bassi organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Popolare d'Arte.

Nonostante l'attuale situazione e le stringenti norme anti-Covid19, l'affluenza è stata molto buona con un totale di oltre quattrocento spettatori in quattro serate, numeri che confermano la scelta di un programma diverso dal solito, incentrato su una qualità musicale di alto livello ma con un connubio di leggerezza e classicità.

L'anteprima del Festival, svoltasi il 31 luglio, ha visto sul palco Anna Granata con un vero e proprio salto nel tempo nella Napoli del ‘500 e delle sue villanelle.

Il Festival è poi proseguito con il Quartetto Euphoria, un quartetto d'archi tutto al femminile, una serata dedicata al gioco, dove sono state trasformate e amplificate comicamente le dinamiche di un ensemble cameristico.

Sabato sera Piazza Machiavelli è stata omaggiata dal Concerto Lirico che ha visto in scena Fabrizio Corucci, eccellente baritono e star del musical italiano, insieme al giovane soprano Elena Pinciaroli in un susseguirsi di arie d'opera famose.

Domenica sera sono state messe in scena due operette buffe del '700, la Serva Padrona e il Maestro di Cappella.

La serata conclusiva del Festival, lunedì 10 agosto, è stata affidata all’Orchestra e alla Corale della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi ed è coincisa con “Calici di stelle“, la nota manifestazione dedicata alla degustazione di piatti e vini del territorio curata dalla Pro Loco di Montespertoli.

Quattro serate dove il pubblico è stato rapito da storie affascinanti e musiche divertenti, romantiche, passionali o estremamente virtuose. I musicisti e i cantanti che si sono alternati sul palco hanno donato al pubblico una speciale energia, dimostrando la scelta vincente di aver puntato tutto sulla lirica e sulla musica classica, caratterizzando a pieno il Festival e dotandolo di una sua specifica identità. L'appuntamento è per il prossimo anno con la dodicesima edizione!

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa