Incendio a Monteboro, bruciati 1300 mq di area boschiva

Intorno alle ore 13.20 di ieri si è sviluppato un incendio boschivo a Monteboro, nei pressi di via Poggio Pini, a Empoli. Sul posto è intervenuta la Vab Limite con 2 mezzi leggeri e un'autobotte per il rifornimento idrico. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo sono andate avanti per tutto il pomeriggio. Un'altra squadra ha poi controllato la zona fino alle 24. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco e carabinieri Forestali, oltre alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. La superficie interessata è stata di circa 1300 mq.