Incendio in appartamento a San Giuliano: 77enne in ospedale con ustioni di secondo grado

Questa notte i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti a San Giuliano Terme per incendio in appartamento posto al piano terra di un edificio di due piani di via XX settembre. L'opera dei vigili è valsa a estinguere l'incendio che ha avuto origine dalla cucina. L'affittuaria dell'appartamento, una donna di 77 anni, è stata affidata al 118. Testimoni l'avrebbero vista uscire di casa in evidente stato di agitazione e con difficoltà respiratorie, aveva ancora gli abiti in fiamme. È stata trasportata in codice giallo a Cisanello. La donna ha riportato ustioni di secondo grado sul 20% del corpo.

Ad incendio estinto, si è provveduto ad interdire l'uso dell'appartamento al piano terra e di alcuni locali del piano superiore a seguito dei danni prodotti dall'incendio e dalla diffusione del fumo. Non risultano altri danni a persone. Risultano ancora ignote le cause dell'incendio.