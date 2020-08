Infortunio sul lavoro a Castelfiorentino, operaio cade da 3 metri: non in pericolo di vita

Questa mattina, intorno alle 8.30, un operaio ha avuto un infortunio sul lavoro a Castelfiorentino mentre stava lavorando in un supermercato in zona Cambiano, via Cerbioni. Da quanto si apprende l'uomo, 36enne e lavoratore per una ditta esterna di manutenzione, sarebbe caduto dal tetto all'interno del supermercato finendo sopra una cella frigorifera. La caduta sarebbe avvenuta da circa 3 metri di altezza.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Castelfiorentino, un'automedica e i vigili del fuoco di Petrazzi, che hanno assistito il personale del 118 nelle operazioni di discesa e recupero dell'infortunato. All'arrivo dei vigili del fuoco, alle 9 circa, l'infortunato era già stato stabilizzato. L'uomo, non in pericolo di vita, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.