Livorno, modifiche al parcheggio di Santa Trinita

Sono oltre 120 gli stalli blu cancellati e sbiancati questa mattina, nel giro di un paio d'ore, nel parcheggio sotto il Ponte di Santa Trinita.

Come si ricorderà, da quando è stata pedonalizzata Piazza del Luogo Pio ( prima dell'inaugurazione della mostra su Modigliani al Museo della Città), il parcheggio è riservato ai residenti.

Da alcune settimane, con la modifica della convenzione con Tirrenica Mobilità, la spazio è tornato nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, che ha così deciso di sistemare la segnaletica orizzontale, sbiancando appunto le strisce blu, e apponendo la nuova segnaletica verticale.

Domani i lavori verranno completati con l'evidenziazione dei posti riservati ai disabili.

Nei giorni scorsi lo stesso intervento di sbiancamento degli stalli blu è stato svolto nel parcheggio di via Sant'Anna (adiacente alla Chiesa), anch'esso messo dall'Amministrazione Comunale a disposizione dei residenti.

Nel complesso un lavoro di "regolarizzazione" di una situazione già di fatto, utile per non creare equivoci in particolare in occasione di Effetto Venezia, quando è probabile che nel quartiere arriveranno visitatori anche da fuori Livorno.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa