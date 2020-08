'Movida si...cura' fa tappa a Marradi, test seriologici gratuiti

Fa tappa anche a Marradi, venerdì 14 e sabato 15 agosto, la campagna regionale di prevenzione "Movida si... cura", a cui ha aderito il Comune. La campagna anti-Covid19 prevede test sierologici gratuiti per i maggiorenni che ne faranno richiesta su base volontaria. Chi dovesse risultare positivo al Covid-19, dovrà sottoporsi al tampone molecolare, contattando il numero verde regionale 800.556.060, per verificare se l’infezione è in fase attiva. Sempre su richiesta, sarà anche possibile effettuare alcool test. Le tre regole di “Movida si...cura” da ricordare sempre, come recita la campagna regionale, sono: "Indossare la mascherina, lavarsi le mani, mantenere la distanza di sicurezza".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze