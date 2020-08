Muore il Primo Luogotenente Nocchiere Barbacci Leonello: la Capitaneria si stringe intorno la famiglia

Nella giornata del 10 agosto 2020 è venuto a mancare per cause naturali il 1° luogotenente Nocchiere BARBACCI Leonello.Marinaio eccezionale ed instancabile colonna portante della Guardia Costiera elbana, il 1°Lgt. N. Leonello BARBACCI lascia ai suoi colleghi un bagaglio umano e professionale inestimabile.

L’equipaggio tutto della Capitaneria di porto di Portoferraio lo ricorda affettuosamente con grande riconoscenza per l’impeccabile servizio sempre generosamente prestato e si stringe forte ai suoi familiari in questo triste momento.

Nato il 18.10.1963 a Portoferraio (LI) arruolato in Marina Militare in data 30.06.1984 ha prestato servizio dal 11.12.1985 al 18.01.1988 presso il Raggruppamento Subacquei ed incursori (Teseo Tesei) con l’incarico di Operatore subacqueo; in seguito, dal 19.01.1988 al 05.07.1992 è stato imbarcato su Nave BASENTO con l’incarico di Sottordine al Nostromo; dal 09.04.1992 al 30.06.1992 è stato imbarcato su Nave CAROLY – A.T.A. con l’incarico di Nostromo ; dal 06.07.1992 al 20.09.1992 è stato imbarcato su Nave “V. Martellotta” con l’incarico di Sottordine al Nostromo; dal 21.09.1992 al 17.03.1996 imbarcato su Nave AUDACE con l’incarico di Addetto al Servizio Marinaresco; dal 18.03.1996 al 31.10.1996 presso l’ Accademia Navale Comando con l’incarico di Addetto cala Nocchieri.

Dal 01.11.1996 era tornato a fare servizio sull’Isola d’Elba presso la Scuola Sott.li della G.d.F. “Battaglione Allievi” con l’incarico di Responsabile del Gabinetto nautico e Manovra.

Dal 08.11.1999, ha prestato servizio presso la Capitaneria di porto di Portoferraio con l’incarico di Addetto Ufficio sportello Leva - Addetto Segreteria Dettaglio – Addetto Sezione Amministrativa – Responsabile mezzi Terrestri – Capo Segreteria Servizi Militari e da ultimo Capo Aiutante.

Fonte: Capitaneria di Porto