Non rispetta l'obbligo di dimora: finisce ai domiciliari

A Pontedera i carabinieri hanno tratto in arresto un 32enne. I militari hanno rintracciato l’uomo, notificandogli un ordine di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Pisa, in aggravamento all’obbligo di dimora nel comune di Pontedera con presentazione alla Polizia Giudiziaria e obbligo di permanenza notturna, cui era sottoposto per reati contro il patrimonio; l’odierno provvedimento si è reso necessario a seguito delle ripetute violazioni alle precedenti misure. Arrestato, è stato accompagnato presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.