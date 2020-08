Parcheggio e ascensore Castelfiorentino, il sopralluogo di Giglioli (Lega): "Provvedere con gli accertamenti"

Dal sopralluogo, che ho effettuato stamani mattina nel parcheggio sottostante la Pieve che si collega per via pedonale a Via Attavanti e prospiciente via Giordano Bruno ho riscontrato almeno due automezzi abbandonati sprovvisti di targa e gravemente devastati che degradano il parcheggio, declassandolo quasi ad autorimessa.

L’area circostante, anche a detta di un residente, è scarsamente illuminata e si presta a ritrovi di vario genere, testimoniati anche da residui di bottiglie di vario tipo e di lattine.

Inoltre, insiste sullo stesso parcheggio un servo scala per disabili apparentemente manomesso su cui sarebbe opportuno verificare la funzionalità proprio a tutela delle persone con disabilità.

La funzionalità di tutti gli strumenti è doverosa sopratutto perché si continua a investite in strutture molto costose come l’ascensore che trovano importante giustificazione in un supporto alle disabilità.

Nei pressi della zona ascensore persiste da settimane un giaciglio, che oltre a infrangere il regolamento comunale sul decoro pubblico, non so se possa essere percepito come attrattiva turistica folkloristica.

Ho pertanto ritenuto di presentare ufficiale segnalazione all’amministrazione comunale e alla polizia Municipale confidando che si possa provvedere con gli opportuni accertamenti anche in virtù del fatto che la zona è stata sottoposta recentemente ad opera di restauro con l’obiettivo di rendere vivibile, attraente e gratificante l’area circostante e di conseguenza anche il parcheggio che ne è parte.

Fonte: Susi Giglioli, Capogruppo Lega Castelfiorentino