Prima infanzia, pubblicato l’avviso per individuare i gestori dei servizi educativi

Il Comune di Carmignano informa che c’è tempo fino a lunedì 24 agosto per presentare la domanda per l’individuazione dei gestori dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) autorizzati e accreditati, con i quali il Comune potrà stipulare una convenzione per il sostegno all’accoglienza dei bambini nei servizi 3-36 mesi per l’anno educativo 2020/2021.

I nidi interessati devono dunque ora presentare una manifestazione di interesse per sottoscrivere con il Comune una convenzione che stabilisca quanti bambini residenti a Carmignano che intendono frequentare il prossimo anno educativo potranno essere accolti. E’ stato così pubblicato sul sito dell’Ente l’avviso per individuare i gestori, volto a garantire il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati; assicurare le migliori condizioni educative e di socializzazione dei bimbi; ma anche reperire risorse regionali per sostenere il sistema integrato dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia.

Possono presentare la domanda i gestori di servizi educativi (3-36 mesi) che operano nei territori della provincia di Prato e limitrofi, che siano autorizzati e accreditati al momento della pubblicazione dell’avviso. Le domande, con il modulo predisposto dal Comune (reperibile sul sito del Comune o all’Ufficio Scuola), dovranno essere presentate entro le ore 13 di lunedì 24 agosto 2020 direttamente al protocollo generale (previo appuntamento); per posta (Ufficio Protocollo Comune di Carmignano); oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it

Il Comune di Carmignano si riserva la facoltà di non convenzionarsi per i servizi richiedenti nel caso non ci siano domande di contributo per la frequenza da parte di cittadini. Una volta raccolte le manifestazioni d’interesse, il Comune individuerà i gestori con i quali sottoscrivere le convenzioni, che dureranno per tutto l’anno educativo 2020/2021.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa