Regionali 2020, la staffolese Benedetta Cicala (Cdx) si candida a consigliere

Benedetta Cicala, 28enne psicologa di Staffoli (Santa Croce sull'Arno), già consigliere comunale per il centrodestra, si candida alle Regionali 2020 come consigliere. Di seguito le parole della stessa Benedetta Cicala.

“Il comprensorio del cuoio e la provincia di Pisa sono territori meravigliosi e ricchi di potenzialità, ma che da troppo tempo ormai risultano trascurati dalla politica. Lo sono le politiche per la famiglia, quelle per le disabilità, la sanità che vive dei depotenziamenti decisi dalla regione e lo sono le nostre imprese del cuoio, eccellenza italiana ma rilegata a ruolo di comprimarie da una politica regionale disattenta e distratta.

Sono queste le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare la candidatura alle prossime elezioni di settembre come Consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Ringrazio per questa opportunità Giorgia Meloni, i coordinatori provinciali e regionali e Matteo Bagnoli con il quale stiamo condividendo un percorso di responsabilità verso i nostri territori. Nella mia visione, fare politica vuol dire proprio questo: avere la possibilità e la responsabilità di mettermi al servizio della mia comunità, dei miei concittadini e poterli rappresentare per farne valere diritti e opportunità.

Ebbene, oggi ho deciso di mettermi in gioco e di continuare a farlo in prima persona. La mia esperienza di consigliere comunale a Santa Croce sull’Arno e di membro fondatore del Dipartimento regionale equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia mi hanno dato la forza per affrontare questa entusiasmante sfida. Sono psicologa e quindi la mia professione, il mio modo di agire e di pensare mi impongono di mettermi al servizio del prossimo e in questa nuova sfida sarò a disposizione dei cittadini del mio territorio”.