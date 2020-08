Regionali 2020, ecco i candidati di Forza Italia nel collegio Firenze 4. Capolista Giovannini

“Forza Italia può contare su quattro valide persone che vogliono fare qualcosa di concreto per tutta la Piana Fiorentina. L'entusiasmo non manca, così come non mancano le idee e le proposte che possono essere facilmente trasformate in pratica, caratteristica che spesso manca a chi governa”.

Con queste parole Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze svela i nomi dei candidati del partito azzurro alle prossime elezioni regionali in Toscana nel collegio della Piana (Firenze 4).

Si tratta dello stesso Giovannini, capolista, Monica Castro, Luca Carti e Francesca Sciolino che essendo infermiere rappresenta, idealmente, tutti gli eroi del Covid19.

“Abbiamo deciso di candidare queste persone perché hanno dimostrato di essere valide e concrete, capace ed attente verso quelli che sono i bisogni ed i problemi più urgenti da risolvere. Oggi tutti noi abbiamo l’obbligo di archiviare il malgoverno della sinistra, con politiche sciagurate e fallimentari. Tutti noi siamo a pronti a scendere nuovamente in campo in prima persona per migliorare la Piana Fiorentina e tutta la Toscana: dalla sanità, al lavoro, dal turismo all’ambiente. Tutti noi intendiamo proporre e non distruggere, creare e fare, aldilà delle chiacchere Per questo la nostra esperienze è ancora una volta al servizio di chi crede nella buona politica per costruire una Toscana coraggiosa, così come noi lo siamo sempre stati.

La campagna elettorale è già partita. "Siamo pronti ad assicurare il contributo di idee, energie e progettualità – assicurano all’unisono i 4 candidati – le imminenti elezioni regionali saranno un ottimo banco di prova, un'ottima occasione per voltare pagina. Noi siamo la forza moderata giusta, quella che proviene dal mondo del lavoro e dell’imprenditoria, la componente giusta per dare concretezza a quel sogno di cambiamento che i cittadini portano in serbo oramai da molti anni".

Paolo Giovannini, 62 anni, coordinatore provinciale di Forza Italia, imprenditore, geometra libero professionista, esponente azzurro di lungo corso. Attuale capogruppo di Forza Italia a Lastra a Signa, membro del direttivo Anci della Toscana con delega all’edilizia.

Monica Castro Pivetta, 41 anni, esperta nel settore del marketing internazionale è attualmente impiegata presso uno stabilimento balneare. Già capogruppo di Forza Italia a Calenzano, è stata segretaria comunale Ugl a Prato e relatrice a Bruxelles per il problema dell’erosione delle spiagge.

Luca Carti, 67 anni, pensionato, attuale capogruppo azzurro a Scandicci, è stato cofondatore de La Racchetta di Scandicci

Francesca Sciolino, 53 anni, infermiera presso l’azienda Usl Toscana Centro, già candidata alle elezioni comunali di Sesto Fiorentino è attualmente responsabile comunale Azzurro Donna Sesto.

In merito alla candidatura di Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia, capolista di Forza Italia nel collegio Firenze 4 per le elezioni regionali, interviene anche Paolo Gandola, consigliere metropolitano FI- Centrodestra per il cambiamento e capogruppo azzurro a Campi Bisenzio:

“La candidatura di Paolo Giovannini, quale capolista nel collegio della Piana, – commenta Gandola – è un’ottima notizia. Esponente di lungo corso del nostro partito ed oggi membro del direttivo Anci, la sua candidatura è assolutamente di alto profilo e saprà intercettare il voto ed il sostegno di tanti professionisti della zona. Quest’anno la sfida elettorale è davvero alla portata del centrodestra che finalmente è in campo per vincere. Abbiamo la possibilità concreta di vincere e portare Forza Italia e il centrodestra a governare la Toscana ponendo l’attenzione della politica sul lavoro e su chi lo crea, oltre a tutte le molte altre questioni irrisolte, dalle infrastrutture alla sanità. L'obiettivo è intercettare il malcontento di coloro che nella Piana hanno vissuto l’inefficacia del centrosinistra con una proposta di governo della regione seria e sostenibile. La sfida elettorale è straordinariamente vera ed aperta. Il sostegno mio personale a Giovannini e a tutti i candidati azzurri nella Piana, dunque, non mancherà."