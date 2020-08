Sacco abbandonato in strada a Castelfiorentino contiene 300 grammi di marijuana: indagini in corso

Oggi, nel territorio di Castelfiorentino, è stato ritrovato un sacco abbandonato lungo la strada contenente marijuana. A scoprire il contenuto è stata la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, contattata da un cittadino insospettito.

Una volta sul posto gli agenti hanno verificato il sacco, contenente vari involti di plastica con all'interno alcune infiorescenze. In seguito alle opportune analisi la sostanza è stata identificata come riconducibile a marijuana, suddivisa in piccoli sacchetti presumibilmente ai fini di spaccio, per un totale di 300 grammi.

La droga è stata posta sotto sequestro a disposizione della magistratura. Le indagini sono in corso per risalire a chi possa aver abbandonato, o si sia disfatto, dello stupefacente.

Il Sindaco di Castelfiorentino e Presidente dell'Unione dei Comuni, Alessio Falorni, in merito alla vicenda ha dichiarato: "Ottimo lavoro della nostra Polizia Municipale che dimostra quanto sia importante la collaborazione coi cittadini".