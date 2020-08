Scuole, Santa Maria a Monte al lavoro per la ripartenza a settembre

L'amministrazione comunale di Santa Maria a Monte sta lavorando con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo G. Carducci, che si ringrazia per la proficua collaborazione, al fine di garantire a tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, del territorio comunale di rientrare a scuola in sicurezza.

Infatti, a seguito dell’emanazione delle linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione anti COVID 19 e delle continue circolari, che ad oggi gli Enti governativi e regionali stanno emanando, non ultima le linee guida per la ripartenza della scuola di questi giorni e le linee guida riguardanti il trasporto scolastico della data odierna, l’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte ha predisposto una serie di interventi da realizzare con la massima urgenza, in modo che la riapertura di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo G. Carducci sia garantita il 14 settembre 2020, data in cui tutti gli studenti potranno tornare in classe.

Attraverso i servizi scolastici, stiamo lavorando al servizio di trasporto scolastico e mensa, al fine di garantire la continuità degli stessi in piena sicurezza.

Alla luce della situazione sopra descritta, ribadendo la volontà dell’Amministrazione Comunale e della dirigenza dell’Istituto Comprensivo G. Carducci di garantire la ripartenza scolastica per il 14 settembre, si chiede alle famiglie degli alunni la massima collaborazione.

Comunichiamo che daremo le informazioni relative ai servizi scolastici e all’attività didattica appena saranno attuate tutte le linee guida e pertanto si richiede la massima pazienza nell’attesa della definizione degli aspetti sopra individuati.

Comune di Santa Maria a Monte