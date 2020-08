Scuole, sicurezza sanitaria e strutturale a Poggio a Caiano: verifiche in corso

Anche in agosto proseguono le attività volte a permettere un rientro a scuola in totale sicurezza per gli alunni di Poggio a Caiano. Oltre ai lavori messi in calendario grazie all’impiego dei fondi PON - che prevedono la realizzazione di pareti mobili e di spazi più ampi e flessibili nelle scuole poggesi - si è appena tenuta una tre giorni di verifiche tecniche sulle strutture degli istituti Lorenzo Il Magnifico, De Amicis, Mazzei e Pertini. Le verifiche effettuate sono di due tipi: la prima finalizzata alla verifica della vulnerabilità sismica delle scuole, la seconda finalizzata alla verifica di solai e controsoffitti.

Le verifiche sulla vulnerabilità sismica hanno un costo di circa 24.000 euro di cui il 20% coperto dal Comune, mentre il restante 80% arriva dai fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nello specifico si è trattato di:

- Indagini sui materiali di costruzione mediante saggi sulla muratura

- Geognostica ed indagini in fondazione;

- Analisi termografica;

- Prova pacometrica;

- Prova con martinetto piatto;

- Prova penetrometrica sulla malta.

La verifica di solai e controsoffitti, invece, ha un costo di circa 37.000 euro e la spesa è totalmente coperta dai fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Nello specifico si è trattato di:

- Prove di carico mediante riempimento di materassi d'acqua;

- Analisi costruttiva del solaio mediante l’esecuzione di microdemolizioni;

- Analisi costruttiva del controsoffitto/solaio mediante osservazione visiva e/o endoscopica;

- Analisi con battitura manuale solai;

- Prove di carico a trazione sui controsoffitti.

Accanto ai cantieri volti a garantire la sicurezza sanitaria limitando le possibilità di contagio da Covid-19, proseguono quindi anche quei lavori che ogni anno permettono di garantire la massima sicurezza ai ragazzi. Queste prove, oltre a dare notizie certe sulla solidità degli edifici, permettono anche di avere un quadro ancora più chiaro delle possibilità che offrono le strutture in cui hanno sede le scuole. Le verifiche appena fatte e gli interventi programmati ci porteranno a garantire a settembre strutture solide e dotate della giusta flessibilità per organizzare al meglio l’anno scolastico.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa