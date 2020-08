Test universitari a Pontedera, assessore Munno: "La decisione del Rettore mi sorprende"

L’assessore al diritto allo studio, Sandra Munno, presidente della Conferenza università territorio (C.U.T.) interviene sulla scelta del Rettore dell’Università di Pisa, Paolo Mancarella, di far svolgere i test di ammissione a Pontedera.

«Dall’inizio dell’anno accademico ci siamo incontrati ben cinque volte nella C.u.t. – spiega l’assessore Sandra Munno – per condividere le difficoltà reciprocamente incontrate a seguito dell’emergenza sanitaria e mai, neanche nell’ultima che si è svolta il 31 luglio scorso, il Rettore ha manifestato la volontà di modificare gli accordi con la città di Lucca e, quindi, cambiare sede degli esami di ammissione. La decisione mi sorprende, anche perché il Comune di Pisa, all’interno della C.u.t., ha sottoscritto nel 2019 un protocollo con le istituzioni universitarie di Pisa nel quale c’è un reciproco impegno di collaborazione per tutte le necessità tra la città e l’Università. Questa, senz’altro, era un’occasione utile da mettere sul tavolo della C.u.t. in uno dei molti incontri effettuati alla presenza del Rettore. L’avessimo saputo saremmo stati lietissimi di organizzare una soluzione alternativa che la città di Pisa avrebbe potuto senz’altro offrire proprio a quegli studenti che poi verranno a seguire i corsi nella nostra città».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa