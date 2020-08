Una squadra dei vigili del fuoco di Livorno è intervenuta, alle ore 21:00 circa, a Livorno, in via Ginori, a seguito dell'incendio della canna fumaria a servizio di un ristorante. Il personale ha provveduto ad intervenire con autoscala dal tetto del fabbricato, provvedendo allo spegnimento con acqua dei residui carboniosi interni al canale, mettendo in sicurezza la struttura. Nessun danno significativo.