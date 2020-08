Accoglienza, tre bandi dalla Prefettura di Firenze

La Prefettura di Firenze ha pubblicato oggi sul proprio sito web – alla sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti – n. tre avvisi pubblici, volti al reperimento di adesioni da parte degli operatori economici per la partecipazione alle procedure negoziate, ex art 63 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi presso strutture ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Firenze.

Il nuovo schema di capitolato individua prestazioni e basi d’asta diverse a seconda della dimensione e della tipologia delle strutture destinate all’ospitalità, che vengono distinte in tre gruppi:

- Centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi;

- Centri collettivi con capienza fino a 50 posti;

- Centri collettivi con capienza compresa tra 51 e 300 posti.

Il fabbisogno complessivo è di 1400 posti.

I testi degli avvisi ed i relativi allegati sono disponibili al link: http://www.prefettura.it/firenze/news/Bandi_di_gara_e_contratti-158881.htm.

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 20 settembre 2020.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio stampa