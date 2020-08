Barca si rovescia in mare a Capraia, tutti salvi i cinque passeggeri

Questa mattina una barca presa a noleggio, con a bordo cinque turisti in vacanza all'isola di Capraia, si è rovesciata durante la navigazione lungo la costa.

Sul posto è intervenuta la guardia costiera dell'ufficio Locale Marittimo di Capraia che ha raggiunto in pochi minuti le cinque persone. Tra queste si trovavano una donna in gravidanza e una bambina, alle quali è stata data subito attenzione portandole nel porto di Capraia per l'assistenza da parte del 118, già sul posto ad attenderle.

Le altre tre persone sono state raggiunte in seguito dalla guardia costiera, ritornata sul posto, ma nel mentre avevano già raggiunto la riva. Ricondotti in porto sono stati affidati alle cure mediche. Tutti i passeggeri sono apparsi in buone condizioni di salute.

Da una prima ricostruzione dell'incidente sembrerebbe che la barca abbia iniziato ad accumulare acqua all'interno a causa della mancata apertura dei tappi di autosvuotamento. Durante la manovra di virata, per rientrare in porto, il natante avrebbe così imbarcato altro peso fino a provocarne il capovolgimento.