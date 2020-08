Bonus Inps, come reputi il servizio? il sondaggio di gonews.it

Tra gli aiuti emanati dal Governo per far fronte alla crisi economica scatenata dalla pandemia molto richiesto in Italia è stato il Bonus Inps, parte del Decreto Cura Italia prima e Decreto Rilancio poi. Il Bonus, rivolto a determinati tipi di lavoratori anche autonomi elencati e consultabili online, può rilasciare a seconda dei casi un'indennità da 500, 600 o 1000 euro.

Risultano essere molti i lavoratori dunque che hanno fatto richiesta del Bonus, proprio perché la loro attività ha risentito dell'emergenza economica scatenata dal Coronavirus. Tra i richiedenti però, qualcuno sta facendo molto discutere in questi giorni, inondando le pagine dei giornali. Emergono infatti, in piena estate e in pieno sforzo di ripresa da parte di tutti i settori economici, richieste dell'indennità da parte di politici. Sarebbero cinque i parlamentari che avrebbero inoltrato la loro domanda al Bonus destinato a partite Iva e lavoratori autonomi. Dalle cronache tre apparterrebbero alla Lega, uno al M5S e uno a Italia Viva. Da tre giorni a questa parte, data dell'uscita della notizia, dalle istituzioni ai leader di partito, tutti si sono schierati dalla parte della verità e della giustizia. Gli accertamenti sono in corso.

Nel mentre però anche altre notizie legate al Bonus si sono sparse a macchia d'olio in varie regioni, come quella della richiesta di Ubaldo Bocci. Ci sarebbe infatti anche il coordinatore del centrodestra a Firenze, ex candidato sindaco, tra coloro che hanno chiesto e percepito l'indennità (Qui la notizia). Bocci ha dichiarato di aver "dato tutto in beneficenza".

Dunque il sondaggio di gonews.it di questa settimana affronta il tema di cui abbiamo parlato fin'ora. Considerando i fatti di cronaca che si sono verificati, ai lettori viene chiesto di dire la propria sul Bonus Inps. Per votare c'è tempo fino a giovedì 20 agosto alle ore 13.