Coronavirus, 100mila mascherine per Pescia

Pescia è uno dei pochissimi comuni ad avere ottenuto un nuovo, importante quantitativo di mascherine sanitarie dalla regione Toscana : ben 100mila.

La distribuzione inizierà a partire da lunedì 17 agosto, più o meno con le stesse modalità di quanto avvenuto a fine luglio, con qualche cambiamento di orario. I luoghi che le distribuiranno saranno piazza Mazzini, il Mefit e il punto informazione di Collodi, oltre ai paesi della montagna, cui provvederanno le associazioni locali.

Per velocizzare l’operazione, si è offerto volontario per andare a ritirare le scatole con le protezioni il consigliere comunale Ezio Bonini, che ha utilizzato un camion chiuso di cui si serve normalmente per la sua azienda.

La distribuzione delle mascherine, che con questo nuovo lotto raggiunge la bella cifra di 500mila unità, inizierà a partire da lunedì 17 agosto fino a esaurimento del quantitativo.

La consegna avverrà con la presentazione della tessera sanitaria e sarà così scaglionata: lunedì, mercoledì e venerdì presso la tenda della protezione civile in piazza Mazzini, dalle 9 alle 12. Il martedì e giovedì le mascherine saranno disponibili al Mefit , presso la portineria, dalle 9 alle 17. A Collodi verrà utilizzato il punto di informazioni turistiche, con consegna il sabato e domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30, mentre in montagna saranno le pro loco e i circoli ad occuparsene, come è accaduto anche nell’ultima fase di distribuzione.

In questi mesi di emergenza sanitaria, il comune di Pescia ha distribuito la notevole cifra di oltre 400mila mascherine e tanti altri dispositivi di protezione.

“Ringraziamo la regione Toscana e in particolare l’assessore alla protezione civile Federica Fratoni per l’attenzione che hanno avuto per Pescia e per la sicurezza sanitaria dei suoi cittadini - dice il sindaco Oreste Giurlani-. Le ultime notizie ci confermano sulla necessità di mantenere alta l’attenzione nei confronti del contagio e i dispositivi di protezione restano determinanti per questo scopo. Abbiamo cercato di coprire tutto il territorio e siamo certi che la distribuzione, così come è avvenuto in queste settimane, si svolgerà in modo veloce e puntuale”.

Fonte: Comune di Pescia