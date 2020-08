Coronavirus, Mps in perdita fino al 2022

Il rilancio della Monte dei Paschi di Siena è frenato dalle conseguenze economiche del Covid-19. Data "l'evoluzione dello scenario macroeconomico" legato all'emergenza sanitaria, è atteso "un andamento in perdita" fino al 2022.

Le stime interne al 2024, come spiega la semestrale della banca, fanno emergere "valori economici patrimoniali" inferiori a quelli del piano di ristrutturazione concordato con l'Unione Europea, conservando comunque "ratios patrimoniali al di sopra dei requisiti regolamentari".

Le stime interne non includono gli effetti della scissione degli npl in quanto l'operazione non sarebbe ancora stata approvata dalla Bce.