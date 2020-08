Dieci film ambientati in Toscana da riscoprire

Se siete in vacanza e non sapete come passare il tempo, o anche se non siete in vacanza ma siete ugualmente annoiati e bloccati dal caldo, ecco nuovi consigli. Stavolta niente letteratura, parliamo di film. Abbiamo scelto per voi dieci pellicole ambientate in Toscana - o comunque girate nella nostra regione - per farvi trascorrere almeno due o tre ore senza sudare. Si tratta di dieci film non particolarmente noti (niente Ovosodo o La vita è bella, dunque) ma che a nostro avviso andrebbero riassaporati.

13dici a tavola

Una bella saga familiare tra gli anni sessanta e i giorni nostri, ambientata nella campagna toscana e girata tra Pisa, Livorno, Rosignano e le colline intorno. Un bel cast per una commedia godibile.

Faccia di Picasso

Girato tra Firenze e la campagna toscana, è un film negli intenti felliniano. Si ride molto con Ceccherini, Paci e compagnia bella: probabilmente sottovalutato nel corso degli anni, rimane un film comico e intelligente, da rivedere e sorridere ancora.

Il ragazzo più felice del mondo

Gipi è un maestro di meta-narrazione, lo è nei fumetti così come al cinema. In questo film, ambientato tra Pisa (e il Monte Serra!) e il resto d'Italia, non è da meno. Parla di un ragazzo un po' cresciuto (troppo, forse) che continua a scrivere lettere d'elogio ai fumettisti. Durante il lockdown è stato reso visibile gratis su Youtube.

I primi della lista

Forse il film più divertente di Roan Johnson, tratta di tre ragazzi che partono da Pisa perché credono di essere vicini a un colpo di stato neofascista e fuggono in Austria. Il bello è che è una storia vera. Anche qui si ride parecchio.

La bella vita

L'esordio da regista di Paolo Virzì ha già alcuni dei suoi tratti distintivi. Una coppia nel Livornese va in crisi quando la moglie conosce un personaggio televisivo locale. Molto agrodolce. Inizialmente doveva chiamarsi Dimenticare Piombino.

La scuola più bella del mondo

Uscito di recente e passato sotto traccia, parla di una scuola di San Quirico d'Orcia che, credendo di avere a che fare con degli studenti di Accra in Ghana, va nel pallone quando scopre che si tratta di gente di Acerra, in Campania. Un modo scanzonato per riflettere anche sull'integrazione.

Oci Ciornie

Marcello Mastroianni è da vedere e rivedere anche solo mentre si fa la barba. Figurarsi quando in questo film di Nikita Michalkov, onirico e gaio, si perde tra le terme di Montecatini e la Russia dietro a un amore quasi impossibile. Purtroppo viene considerato un film minore al crepuscolo della carriera di Mastroianni.

Padroni di casa

Che ci fanno Mastandrea, Germano e un cattivissimo Gianni Morandi sull'appennino Tosco-Emiliano, per la precisione a Montepiano? Si può scoprire in questo thriller diretto dal livornese Gabbriellini che strappa anche qualche risata. Dura pochissimo, ma ci sono colpi di scena intriganti.

The last victory

Unico documentario di questa rassegna, è di qualche anno fa ma spiega bene che cosa significa per Siena e i senesi il Palio. Da rivedere in un anno in cui piazza del Campo è rimasta tristemente vuota.

Volare!

Film del 1997 quasi sconosciuto con Tony Sperandeo e Massimo Ranieri, parla di un ragazzino che sogna di diventare pilota, sulle note di Domenico Modugno. La storia è ambientata in Puglia ma non fatevi ingannare, il film è girato a Serravalle Pistoiese.

Gianmarco Lotti