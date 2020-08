Due bandi a favore delle attività sportive a Carmignano

Sono stati deliberati due bandi a sostegno delle attività sportive e delle associazioni e società che si occupano di sport sul territorio comunale. Un investimento per garantire il diritto allo sport, ancora più importante in un momento storico caratterizzato da difficoltà economiche e limitazioni alla socialità ragazzi.

Il progetto “Uno sport per tutti” era già nato nella stagione 2019/2020, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’attività sportiva di ragazze e ragazzi residenti nel comune di Carmignano le cui famiglie si trovano in una situazione di difficoltà economica. Vista la situazione d’emergenza socio economica in cui verte il paese a seguito dell’emergenza dovuta al propagarsi della pandemia da Covid-19 l’amministrazione ripropone anche per quest’anno il progetto mantenendo le risorse stanziate prima del lockdown (10.000€) ed ampliando la possibilità di partecipazione ad un numero maggiore di famiglie, elevando le soglie ISEE da 17.000 a 22.000€. Nello specifico, il contributo sarà di 150€ per figlio (massimo 450€ a famiglia) per chi ha un ISEE inferiore a 11.000€ e di 100€ per figlio (massimo 300€ a famiglia) per chi ha un ISEE da 11.001 e 22.000€.

Il progetto “Ripartiamo dallo sport” nasce con l’obiettivo di aiutare le associazioni e le società sportive che lavorano sul territorio comunale a riprendere la propria attività dopo il periodo di chiusura forzata imposto dall’emergenza sanitaria. Da settembre in poi le associazioni o società dovranno rispondere ai protocolli per la ripartenza, in base alle linee guida di ciascuna federazione sportiva. Per questo, confluiscono in questo bando le risorse inizialmente stanziate per far fronte alle richieste di contributi per lo sport per le attività specifiche ed annuali solitamente presentate all’amministrazione in virtù dei regolamenti in vigore, per una somma complessiva di 25.000€.

Potranno partecipare al bando le associazioni e società sportive che hanno sede o utilizzano spazi nel territorio comunale, che hanno sospeso la propria attività per almeno tre mesi e si impegnano a riprenderla dopo l’eventuale concessione del contributo.

Entrambi i bandi saranno aperti dal 1 al 30 ottobre 2020 e saranno pubblicati sul sito web del comune di Carmignano.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa