Ferragosto a Firenze, aperti Pratolino e Palazzo Medici Riccardi: le mostre attive

In occasione di Ferragosto, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica il Parco Mediceo di Pratolino resterà aperto, con i consueti orari (10-20) e ingresso libero e gratuito.

Visita sicura nel rispetto delle misure anticontagio, che hanno determinato alcune nuove regole e divieti. Informazioni in dettaglio alla pagina http://www.cittametropolitana.fi.it/parco-mediceo-di-pratolino/, sezione “Calendario e accessibilità” .

Aperti a Firenze anche il percorso museale di Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana: orari 10.30-18.30 (biglietto 7 euro, ridotto 4 euro) e, con prenotazione obbligatoria, la mostra “Peterson – Lavine Come as you are Kurt Cobain and the Grunge Revolution” (biglietto abbinato a quello del museo, 10 euro, ridotto 6 euro).

Per info e prenotazioni: tel +39 055-276 8224 – +39 055-276 8558; mail info@palazzomediciriccardi.it

Aperta infine della Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi la mostra “Tutankhamom | Viaggio verso l’eternità” con orario 10.00-20.00 (Biglietto 13 euro, ridotto 10 euro). Info prenotazioni e visite guidate: + 39 392 0863434

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa