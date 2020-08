Ferragosto a Pistoia, luoghi d'arte aperti: tombola di solidarietà in piazza Duomo

Nella settimana di Ferragosto a Pistoia il Museo Civico di arte antica, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, il Battistero di San Giovanni in Corte, il Campanile di piazza Duomo, il Palazzo De' Rossi, la Fortezza Santa Barbara, Pistoia Sotterranea e le chiese del centro storico resteranno aperti, un'occasione per turisti e cittadini di visitare la città e il suo patrimonio artistico, storico e culturale. Aperte anche le Sale Affrescate del Palazzo comunale che ospitano la mostra Victor Aldo de Sanctis.

Per le iniziative si ricorda che venerdì 14 agosto alle 21 in piazza del Duomo si svolgerà la Tombola di solidarietà aperta a tutti (info https://bit.ly/30T6mbm).

Il Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e la mostra GEORGE TATGE | IL COLORE DEL CASO saranno aperti con ingresso gratuito e nel giorno di Ferragosto anche in orario serale: venerdì 14 agosto dalle 11 alle 14, sabato 15 agosto dalle 11 alle 19 e dalle 21.30 alle 23.30, domenica 16 agosto dalle 11 alle 19.

Per la sicurezza del pubblico e per garantire la massima qualità della visita, nel rispetto delle normative anti Covid-19, gli ingressi ai musei sono limitati e i visitatori sono cortesemente invitati a collaborare attenendosi alle misure di sicurezza indicate nei musei

Per ulteriori informazioni: http://musei.comune.pistoia.it/ oppure chiamare il Museo Civico di Arte Antica 0573-371296 o il Museo dello Spedale del Ceppo 0573-371023 o il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni 0573-371817.

Nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale è presente la mostra Victor Aldo de Sanctis aperta fino a domenica 16 agosto (anche nel giorno di Ferragosto), ingresso gratuito, dalle 16 alle 19. Info 0573-371691.

Altare d'argento

Ecco gli orari di apertura, nel weekend di Ferragosto, dei principali luoghi d'arte pistoiesi

Battistero di San Giovanni in Corte è sempre aperto anche nel giorno di Ferragosto con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Visite Altare d'Argento di San Jacopo (all'interno della Cattedrale di San Zeno) sempre aperto anche il 15 agosto dalle 10 alle 12.15 e dalle 16 alle 17.15. Le visite sono con audio guida, non è necessaria la prenotazione, il biglietto si acquista all'interno del Battistero.

Campanile di piazza Duomo: è possibile visitarlo sempre, anche il giorno di Ferragosto, dalle dalle 10 alle 13 e dalle dalle 15 alle 19, le visite sono con un accompagnatore e il biglietto si acquista all'interno dei locali del Battistero.

Per ulteriori informazioni per le visite a Battistero, Altare d'Argento e Campanile chiamare il Polo Monumentale Tesoro San Jacopo al 334-1689419, email info@medievalitaly.it, sito www.medievalitaly.it.

Palazzo De' Rossi, in via De' Rossi 26, fino al 23 agosto è sempre aperto tutti i giorni anche sabato 15 agosto (chiuso il giorno di mercoledì per riposo settimanale) con orario continuato dalle 10 alle 18 ed è possibile visitare la mostra Pistoia Novecento 1900-1945, solo su prenotazione telefonando al numero 0573-974267.

Fortezza Santa Barbara è aperta tutti i giorni (escluso il lunedì mattina) e anche il giorno di Ferragosto con orario dalle 8.30 alle 13.30. L'ingresso è gratuito e libero fino a 30 persone contemporaneamente per l'emergenza sanitaria. Info 0573-24212.

Ex chiesa del Tau in corso Silvano Fedi 48 è possibile visitarla solo su prenotazione telefonando con anticipo al numero 0573-24212.

Pistoia Sotterranea è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, solo visite guidate su appuntamento (orari 10.30, 11.30, 12.30, 14, 15, 16 e 17). Info 0573-368023, sito www.irsapt.it/it/pistoia-sotterranea/.

Ecco le aperture delle chiese del centro storico per le visite

Chiesa di Sant'Andrea venerdì 14 agosto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, chiuso per Ferragosto, domenica 16 agosto solo nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30. Fino a fine di agosto le aperture per le visite sono venerdì e sabato con orario 9.30-12.30 e 16-18.30. La domenica solo il pomeriggio dalle 16 alle 18.30.

Cattedrale di San Zeno tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Basilica della Madonna dell'Umiltà tutti i giorni dalle 8 alle 19.30.

Chiesa di San Bartolomeo tutti i giorni dalle 8.30 alle 20; il 15 agosto è chiusa nel pomeriggio.

Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas aperta lunedì-venerdì dalle 9 alle 12, sabato e domenica chiuso.

Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Chiesa di San Francesco tutti i giorni dalle 7.30 alle 12.

Durante la celebrazione della Santa Messa non sarà possibile effettuare visite turistiche nelle chiese.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa