Lavori a Pontedera, nuova rotatoria in via della Costituzione

Partono lunedì i lavori di risistemazione e riorganizzazione di Via della Costituzione, la strategica bretella che collega via Vittorio Veneto a Via Tosco Romagnola Est (costeggiando la piscina comunale).

I lavori prevedono la creazione di una rotatoria di innesto sulla costruenda area residenziale “Green Park” e la sistemazione definitiva della rotatoria di fronte al Supermercato Lidl.

La prima rotatoria sarà finanziata dagli oneri di urbanizzazione della lottizzazione Green Park, utilizzati attraveso la convezione firmata con il Comune, mentre i lavori per la rotatoria davanti alla Lidl saranno completamente finanziati dalla stessa Società della grande distribuzione.

I lavori, che prenderanno il via lunedì, saranno segnalati in loco. Non ci sarà l'interruzione del traffico sull'arteria ma ci saranno deviazioni e occorrerà seguire con attenzione le indicazioni della segnaletica che sarà posizionata in loco. Tra igli interventi previsti c'è anche il rifacimento di alcuni tratti di asfalto della bretella logorati.

I lavori dovrebbero terminare entro alcune settimane, si conta di poter concludere comunque i lavori più impattanti sulla circolazione prima dell'avvio delle lezioni a scuola.

“Sono lavori attesi e importanti per quel quadrante della città – dice Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici – che ci permettono una migliore sistemazione della viabilità. Voglio ringraziare i responsabili della Lidl per il sostegno che ci hanno dato finanziando la rotatoria. Un ringraziamento anche ai responsabili della lottizzazione Green Park per la grande collaborazione e la disponibilità dimostrata nella fase di definizione e programmazione dei lavori”.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa